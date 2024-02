Tianda Aktie: Das ist ein Knall!

In den letzten Tagen war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken neutral in Bezug auf das Unternehmen Tianda. Weder positive noch negative Ausschläge wurden verzeichnet, und es gab keine Diskussionen zu positiven oder negativen Themen. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Tianda liegt bei 1,24 Prozent, was 2,44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Arzneimittelbranche liegt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In den letzten 12 Monaten erzielte Tianda eine Performance von -35,58 Prozent, was eine Underperformance von -4,93 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Arzneimittelbranche bedeutet. Zudem lag die Rendite von Tianda um 9,26 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Gesundheitspflege"-Sektors. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tianda beträgt aktuell 100,69, was 182 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie, weshalb Tianda auf dieser Stufe ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält.