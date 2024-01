Tianda Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation zeigen starke positive oder negative Ausschläge, die mit Hilfe unserer Analyse präzise und frühzeitig erkannt werden können. Für Tianda hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb wir der Aktie eine "Neutral"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Tianda. Daher erhält die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In fundamentalen Aspekten betrachtet, ist Tianda im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Arzneimittel) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 100,69 gehandelt, was einer Differenz von 158 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 39,03 entspricht. Daher resultiert auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.

Im Vergleich zum Aktienkurs der Branche hat Tianda in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -6,05 Prozent erzielt. Ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche sind im Durchschnitt um -16,08 Prozent gefallen, was für Tianda eine Outperformance von +10,02 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. In der "Gesundheitspflege"-Sparte verzeichnete Tianda eine mittlere Rendite von -15,93 Prozent im letzten Jahr, was einer Überperformance von 9,87 Prozent entspricht. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Tianda liegt derzeit bei 1,22 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,51 Prozent in der "Arzneimittel"-Branche liegt. Aufgrund dieser Differenz von -2,29 Prozent zur Tianda-Aktie bekommt die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von unserer Redaktion.