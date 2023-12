Tianda Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die Bewertung von Aktienkursen kann nicht nur anhand harter Fakten wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der allgemeinen Stimmung vorgenommen werden. Unsere Analysten haben Tianda auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Darüber hinaus haben die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit Tianda diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie das Rating "Neutral". Somit wird Tianda in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Auskunft darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Tianda-Aktie: Der Wert beträgt aktuell 91, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu liegt der RSI der letzten 25 Handelstage bei 63,3, was bedeutet, dass Tianda weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier abweichend als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Tianda.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Tianda-Aktie aktuell bei 0,22 HKD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst lag bei 0,209 HKD und wies damit einen Abstand von -5 Prozent auf. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,21 HKD, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Neutral".

Hinsichtlich fundamentaler Kriterien weist Tianda ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 100 auf, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Arzneimittel" (KGV von 39,02) über dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Tianda somit überbewertet und erhält folglich eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt die ganzheitliche Analyse von Tianda die Einstufung "Neutral" in Bezug auf die Stimmung, die technische Analyse und die fundamentalen Kriterien.