Tianda Aktie: Interessante Aussichten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der Anlegern hilft zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Aussage getroffen werden. Für die Tianda-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 91, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Tage mit 63,3 weniger volatil, was bedeutet, dass Tianda weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Des Weiteren wurde die Stimmung im Zusammenhang mit Tianda auf sozialen Plattformen untersucht. Die Analyse ergab, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um Tianda diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Fundamental betrachtet weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tianda einen Wert von 100 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Arzneimittel" deutlich über dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Tianda somit überbewertet und erhält deshalb eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Tianda aktuell bei 0,22 HKD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,209 HKD und hat damit einen Abstand von -5 Prozent aufgebaut. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Signal, basierend auf einer aktuellen Differenz von -0,48 Prozent. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse ebenfalls "Neutral".

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Aspekte ein insgesamt "Schlecht"-Rating für die Tianda-Aktie.