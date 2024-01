Tianda Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die Aktie von Tianda hat in Bezug auf verschiedene Kriterien gemischte Bewertungen erhalten. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Tianda derzeit bei 1,22 %, während der Branchendurchschnitt bei 3,47 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tianda liegt bei 100,69, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 39 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild und die Diskussionen in den sozialen Medien werden daher mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tianda sich auf 0,22 HKD beläuft, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,23 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +4,55 % und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 0,21 HKD, was einer Distanz von +9,52 % entspricht und somit zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.