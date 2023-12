Tianda Aktie: Eine klare Abfuhr!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln Kursgewinne möglich sind. Für Tianda wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 51,72 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,8, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Tianda-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" hat Tianda im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,05 Prozent erzielt, was 9,82 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -15,94 Prozent, und Tianda liegt aktuell 9,89 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Tianda-Aktie liegt bei 100,69 und ist damit 160 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel". Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Perspektive.

Die Dividendenrendite von Tianda liegt bei 1,22 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,53 Prozent liegt. Insgesamt erhält die Tianda-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund dieser Konstellation.