Tianda Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Das chinesische Pharmaunternehmen Tianda wird an der Börse mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 100 bewertet. Im Vergleich zur Branche "Arzneimittel" liegt das KGV von Tianda deutlich über dem Durchschnitt, was einer Überbewertung um ca. 162 Prozent entspricht. Aus fundamentaler Sicht erhält Tianda daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz rund um Tianda gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigten keine auffälligen Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Auch die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge blieben unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für Tianda bleibt ebenfalls neutral. Weder gab es auffällig positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen auf den sozialen Medien. Insgesamt bleibt die Meinung der Anleger zu Tianda unverändert neutral.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Tianda derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Arzneimittel. Mit einer Differenz von 2,39 Prozentpunkten (1,24 % gegenüber 3,63 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.