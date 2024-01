Tian Yuan Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Aktie von Tian Yuan weist derzeit eine attraktive Dividendenrendite von 11,45 % auf, was einen Mehrertrag von 3,22 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt Verkehrsinfrastruktur bedeutet. Demnach sind die Dividenden des Unternehmens höher als der Durchschnitt, was zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tian Yuan-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,38 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,305 HKD liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -19,74 Prozent und einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,36 HKD über dem aktuellen Kurs von 0,305 HKD, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält das Unternehmen insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment für Tian Yuan basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über die Aktie diskutiert, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine konkreten Themen, die das Interesse der Anleger besonders geweckt haben. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und somit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Aktie von Tian Yuan ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,19 auf, was deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Verkehrsinfrastruktur" von 13 liegt. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert führt zu einer Einordnung als "günstig" und einer "Gut"-Bewertung auf Basis fundamentaler Kriterien.