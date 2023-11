Tian Yuan Aktie: Wann tut sich was?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, und Tian Yuan zeigt mit einem Wert von 12,97 eine günstige Bewertung im Vergleich zur Branche Verkehrsinfrastruktur, deren durchschnittliches KGV bei 14 liegt. Dies führt zu einer positiven Grundbewertung der Aktie.

In Bezug auf Dividendenrendite bietet Tian Yuan mit 11,45 % einen Mehrertrag von 3,33 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt, was die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als positiv bewertet.

Im Bereich Sentiment und Buzz gibt es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt ein schlechtes Rating, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis.

Insgesamt ergibt sich für Tian Yuan eine gemischte Bewertung: Während die fundamentale Bewertung und die Dividendenpolitik positiv sind, weisen die technische Analyse und das Sentiment auf negative Aspekte hin. Anleger sollten daher verschiedene Faktoren bei ihrer Entscheidung berücksichtigen.