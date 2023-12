Tian Yuan Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Tian Yuan diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Tian Yuan.

Tian Yuan weist derzeit eine Dividendenrendite von 11,45 Prozent auf, was über dem Branchendurchschnitt von 8,3 Prozent liegt. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung für Tian Yuan in diesen Kriterien führt.

Der Relative Strength-Index zeigt für Tian Yuan eine "Neutral"-Empfehlung für den RSI7 von 50 und eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI25 von 86,67. Daher ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.