Tian Yuan Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Tian Yuan liegt bei 66,67, was einer "neutralen" Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 70 und wird somit als Indikator für eine "Schlecht"-Einschätzung angesehen.

Investoren, die derzeit in die Aktie von Tian Yuan investieren, können von einer Dividendenrendite in Höhe von 11,45 % profitieren, was einem Mehrertrag von 3,27 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt Verkehrsinfrastruktur entspricht. Somit fällt die Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Gut" aus.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Tian Yuan eine Rendite von 24,94 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") eine Überrendite von 29,73 Prozent darstellt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite von Wertpapieren aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" liegt Tian Yuan um 23,08 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -15,79 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,38 HKD mit dem aktuellen Kurs von 0,32 HKD vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 0,36 HKD, was einer Abweichung von -11,11 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.