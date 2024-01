Tian Yuan Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tian Yuan beträgt 12 und liegt somit unter dem Branchendurchschnitt von 13,98. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie fundamental unterbewertet ist und eine positive Bewertung erhält.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Tian Yuan im vergangenen Jahr eine Rendite von 24,94 Prozent erzielt, was 29,73 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer positiven Gesamtbewertung der Aktie in dieser Hinsicht.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt einen Wert von 66,67, was als neutral eingestuft wird. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt jedoch bei 70 und wird daher als negativ bewertet. Die Gesamtbewertung auf dieser Ebene ist daher eher schlecht.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) zeigt eine Abweichung von -15,79 Prozent, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) um 11,11 Prozent, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt.

Insgesamt erhält Tian Yuan daher in der einfachen Charttechnik eine schlechte Bewertung.

