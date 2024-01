Tian Teck Land, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Tian Teck Land war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Das Anleger-Sentiment ergibt somit eine Einschätzung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Aktienkurse von Tian Teck Land in den letzten 7 Tagen weder überkauft noch überverkauft waren. Der RSI liegt bei 66,67, während der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bei 60 liegt. Beide Werte führen zu einer Bewertung als "Neutral".

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie von Tian Teck Land wurden ebenfalls untersucht. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum unverändert. Dies führt zu einer langfristigen Bewertung der Stimmungslage als "Neutral".

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 3,02 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 2,3 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -23,84 Prozent zum GD200 und von -6,5 Prozent zum GD50. Basierend auf diesen Werten wird die Gesamtbewertung als "Schlecht" eingestuft.