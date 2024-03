Tian Teck Land Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die Tian Teck Land Aktie liegt mit einem Kurs von 2,11 HKD derzeit -4,95 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -20,08 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien war zuletzt auch die Aktie von Tian Teck Land im Fokus der Diskussionen. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, und in den vergangenen Tagen wurde sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Tian Teck Land beschäftigt. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Tian Teck Land als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für die Tian Teck Land-Aktie liegt bei 44,44, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für diesen Zeitraum bei 71,43 liegt, was eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators ergibt daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie. In den letzten Monaten hat die Aktie von Tian Teck Land eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Tian Teck Land daher als "Neutral"-Wert bewertet.