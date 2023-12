Tian Teck Land Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz aufweist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso zeigen die Diskussionen der Anleger über das Unternehmen keine signifikante Veränderung im Vergleich zu früheren Zeiträumen, was zu einem weiteren neutralen Rating führt.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tian Teck Land-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,05 HKD lag. Der letzte Schlusskurs von 2,3 HKD weicht somit um -24,59 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt mit einem letzten Schlusskurs von 2,48 HKD eine Abweichung von -7,26 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Tian Teck Land-Aktie beträgt aktuell 52, was zu einer neutralen Bewertung führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Ebenso ergibt der RSI der letzten 25 Handelstage mit einem Wert von 62,26 eine weitere neutrale Einstufung. Insgesamt führen die Analysen der RSIs zu einem neutralen Rating für die Tian Teck Land-Aktie.

Die Anleger-Stimmung bei Tian Teck Land in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Zusammenfassend erhält die Tian Teck Land-Aktie somit insgesamt ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Stimmung und Diskussionen der Anleger sowie in der technischen Analyse.

