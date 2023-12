Tian Teck Land Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Tian Teck Land-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnittsschlusskurs von 3,08 HKD bewertet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 2,35 HKD, was einem Rückgang um 23,7 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 2,51 HKD zeigt mit einem Schlusskurs unter diesem Durchschnitt einen Rückgang um 6,37 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung bei Tian Teck Land in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingestuft. In den vergangenen beiden Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen erwähnt, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die letzten 7 Tage liegt bei 69,23 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 66,04, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie von Tian Teck Land.