Tian Teck Land Aktie: Ist das wirklich wahr?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf zu analysieren. Für Tian Teck Land liegt der RSI-Wert derzeit bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 67, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für den RSI.

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung im Internet können auch Auswirkungen auf Aktien haben. In Bezug auf Tian Teck Land wurde eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert. Daher wird auch das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Aktie 2,99 HKD, während der aktuelle Kurs bei 2,3 HKD liegt. Dies führt zu einer negativen Distanz von -23,08 Prozent zum GD200, was die Bewertung "Schlecht" ergibt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage weist mit einem Stand von 2,43 HKD eine negative Distanz von -5,35 Prozent auf, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für die technische Analyse als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Diskussionen und Kommentare in diesem Zeitraum waren größtenteils neutral. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine Einstufung als "Neutral".