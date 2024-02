Tian Ruixiang Holdings Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die technische Analyse der Tian Ruixiang-Aktie zeigt gemischte Signale. Der aktuelle Kurs von 0,85 USD liegt 24,11 Prozent unter dem GD200 (1,12 USD), was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Auf der anderen Seite weist der GD50 einen Kurs von 0,62 USD auf, was einem Abstand von +37,1 Prozent entspricht und daher als "Gut"-Signal interpretiert wird. Insgesamt wird der Kurs der Tian Ruixiang-Aktie als "Neutral" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der 7-Tage-RSI liegt bei 22,22 Punkten, was auf eine Überverkauftheit der Aktie hindeutet und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder Überkauft- noch Überverkauft-Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in sozialen Medien konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild und die Diskussion um die Aktie als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse gemischte Signale, was auf eine uneinheitliche Entwicklung der Tian Ruixiang-Aktie hindeutet.