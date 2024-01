Tian Ruixiang Holdings Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tian Ruixiang-Aktie zeigt einen Wert von 72,33, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die RSI25, die den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 61 und deutet auf eine neutrale Situation hin, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Tian Ruixiang zu verzeichnen. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung, da das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer in den roten Bereich tendierte. Die abnehmende Diskussion über das Unternehmen sowie die abnehmende Aufmerksamkeit führten ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Tian Ruixiang sowohl im 50- als auch im 200-Tages-Durchschnitt unter den entsprechenden gleitenden Durchschnittswerten liegt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt die Diskussion in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen eine überwiegend positive Tendenz, was zu einer "Gut"-Einschätzung heute führt und insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.