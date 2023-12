Tian'an Pharmaceutical Aktie: Schlimme Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "First Horizon National":

Die technische Analyse der Tian'an Pharmaceutical-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 0,01 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,0066 USD liegt somit deutlich darunter, was einem Unterschied von -34 Prozent entspricht. Das führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,01 USD, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Tian'an Pharmaceutical-Aktie beträgt 100, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 49,7, was eine neutrale Bewertung für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen war die Diskussion hauptsächlich von positiven Themen geprägt, weshalb die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Tian'an Pharmaceutical festgestellt werden. Daher wird das Sentiment und der Buzz als "Neutral" bewertet, ebenso wie die Stärke der Diskussion. Insgesamt wird Tian'an Pharmaceutical daher für diese Stufe mit "Neutral" bewertet.