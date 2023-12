Tian Ge Interactive Aktie: Was war das denn?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die Aktie von Tian Ge Interactive wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 16,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 zeigt hingegen, dass Tian Ge Interactive weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen über Tian Ge Interactive in den sozialen Medien zeigen ein neutrales Stimmungsbild, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Die Anlegerstimmung wird daher als "Neutral" bewertet.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der letzten 30 Tage ergibt ebenfalls ein neutrales Bild. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, und die Diskussionsintensität über das Unternehmen war im Durchschnitt. Daher erhält die Aktie von Tian Ge Interactive ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Tian Ge Interactive-Aktie am letzten Handelstag bei 0,415 HKD lag, was einem Unterschied von -3,49 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Tian Ge Interactive sowohl in Bezug auf den RSI als auch auf die Anlegerstimmung und die technische Analyse als "Neutral" angemessen bewertet wird.

