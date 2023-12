Tian Ge Interactive Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Tian Ge Interactive bleibt neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Daher wird die Aktie heute mit einer "Neutral"-Einschätzung bewertet.

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass der Kurs der Tian Ge Interactive aktuell 0,415 HKD beträgt, was +1,22 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Aktie jedoch -5,68 Prozent unter dem GD200, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität im letzten Monat zeigt, dass es keine klare Tendenz in der Stimmung der Anleger gibt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Tian Ge Interactive-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, da der RSI bei 16,67 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 44, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird, der ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Gut" vergeben.

