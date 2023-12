Tian Di Science Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Weitere Suchergebnisse zu "Avolta AG":

In den letzten Wochen gab es eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Tian Di Science &. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien hat eine Tendenz zu besonders negativen Themen gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Auf der anderen Seite war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen zu verzeichnen, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Insgesamt erhält Tian Di Science & daher eine "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tian Di Science &-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 5,4 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs liegt auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Zusammenfassend wird die Tian Di Science &-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Unsere Analysten haben die Stimmung auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird Tian Di Science & hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index auf. Die Tian Di Science & ist aktuell weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch auf 25 Tage ausgedehnt ergibt sich ein neutraler Wert, wodurch die Gesamteinstufung für die RSI "Neutral" lautet.