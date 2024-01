Tian Di Science Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders positiv über Tian Di Science & diskutiert. Das Anleger-Sentiment basiert auf diesen Diskussionen und Interaktionen, die in einem Stimmungsbarometer zusammengefasst werden. An 13 Tagen war die Stimmung positiv, an keinem Tag gab es negative Diskussionen, und an einem Tag war die Stimmung neutral. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führte. Allerdings ergaben tiefere Analysen, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Trotzdem erhält Tian Di Science & insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) des Unternehmens sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis neutral ist. Der RSI7 liegt bei 33,33 Punkten und der RSI25 bei 31,06 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Des Weiteren ergibt die technische Analyse, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tian Di Science &-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,4 CNH liegt, wobei der letzte Schlusskurs bei 5,68 CNH liegt, was einer positiven Abweichung von +5,19 Prozent entspricht. Auch auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält das Unternehmen eine positive Bewertung von +6,77 Prozent Abweichung. Somit wird das Wertpapier auch aus charttechnischer Sicht mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies wird mit einer "Gut"-Bewertung honoriert. Auch die höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird positiv bewertet. Zusammengefasst erhält Tian Di Science & für diese Stufe daher ein "Gut".