Tian Di Science Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Tian Di Science & ist insgesamt positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den vergangenen Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 5 positive Signale und 0 negative Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Industriesektor weist Tian Di Science & eine Rendite von -1,4 Prozent auf, was mehr als 1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Bereich der "Maschinen"-Branche liegt die Rendite von Tian Di Science & mit 0,31 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Tian Di Science & derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird die Aktie in Bezug auf den RSI als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tian Di Science &-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,4 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 5,41 CNH weicht um +0,19 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut", während die Aktie im Branchenvergleich und in der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft wird.