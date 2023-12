Tian Di Science Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Tian Di Science &-Aktie wird charttechnisch betrachtet als "Neutral" eingestuft. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie beträgt für die letzten 200 Handelstage 5,4 CNH, was einer Abweichung von +0,19 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5,19 CNH) weicht mit +4,24 Prozent nur geringfügig vom letzten Schlusskurs (5,41 CNH) ab, und erhält somit ebenfalls die Bewertung "Neutral". Somit wird die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") ergibt sich eine Rendite von -1,4 Prozent bei Tian Di Science &, die mehr als 1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -1,08 Prozent aufweist, liegt die Rendite der Tian Di Science &-Aktie mit 0,31 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Stimmungsänderung bezüglich Tian Di Science & wider. Daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist dagegen insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analyse ergab 0 "Schlecht"- und 5 "Gut"-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut" Bewertung bezüglich der Anleger-Stimmung.

