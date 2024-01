Tian An China Investments Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Relative Strength Index (RSI) der Tian An China Investment-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 25, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 65,12 liegt. Dadurch wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Tian An China Investment.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft, da der GD200 bei 3,96 HKD liegt und der Aktienkurs (3,52 HKD) um -11,11 Prozent darüber liegt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 3,66 HKD, was einer Abweichung von -3,83 Prozent entspricht. Damit erhält die Aktie insgesamt das Rating "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Tian An China Investment wird als insgesamt neutral angesehen, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien und in Diskussionsforen. In den vergangenen Wochen wurden weder besonders positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Das Stimmungsbild bei Tian An China Investment hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Weder in Bezug auf die Stärke der Diskussion noch auf die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten signifikante Unterschiede festgestellt werden. Zusammengefasst erhält die Aktie daher in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.