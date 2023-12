Tian An China Investments Aktie: Geht es jetzt los?

In den letzten Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Aktie von Tian An China Investment. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnittskurs der Aktie beläuft sich auf 3,98 HKD, während der aktuelle Kurs bei 3,33 HKD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 von -16,33 Prozent. Auch der GD50 der letzten 50 Tage wird mit einem Abstand von -10,48 Prozent als negativ bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tian An China Investment liegt bei 92,86, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und somit zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und bei 93 liegt, wird als Anzeichen für eine überkaufte Situation bewertet und erhält ebenfalls die Einstufung "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie von Tian An China Investment von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.