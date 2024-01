Tian An China Investments Aktie: Abwarten

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristige Kursrückgänge erfahren, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI für Tian An China Investment auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 58,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 67,68, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet.

Die technische Analyse auf Basis der letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnitt von 3,95 HKD für den Schlusskurs der Tian An China Investment-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 3,4 HKD, was einem Unterschied von -13,92 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3,62 HKD liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,08 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Wertpapier somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionen über Tian An China Investment in sozialen Medien geben ein neutrales Signal bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen rund um das Unternehmen. Sowohl positive als auch negative Ausschläge wurden nicht beobachtet, und in den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Tian An China Investment werden anhand der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet analysiert. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend wird die Aktie von Tian An China Investment bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" bewertet.