Tian Chang Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Aktienanalyse von Tian Chang zeigt, dass das Unternehmen derzeit eine Dividendenrendite von 5,19 % aufweist, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,97 % liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

Die Bewertung des Sentiments und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war im Vergleich zum Durchschnitt neutral. Aufgrund dieser Faktoren erhält die Tian Chang-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Ebenso gab es in den letzten ein bis zwei Tagen keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen. Daher wird die Aktie auch in Bezug auf das Anleger-Sentiment als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Chemikalien) wird Tian Chang als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,85 im Vergleich zum Branchen-KGV von 30,56. Basierend auf diesen fundamentalen Daten erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.