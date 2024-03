Tian Chang Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Tool zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Ein RSI von 50 dient als neutrale Bewertungsgrundlage. Der RSI25 für Tian Chang liegt bei 40, was einer neutralen Einstufung für 25 Tage entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Neutralbewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Tian Chang war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen über das Unternehmen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Aktuelle Investoren in Tian Chang können bei einer Dividendenrendite von 4% im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Chemikalienbranche einen geringeren Ertrag von 1,98 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Dividendenausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant von üblich unterschieden, was zu einem Neutralrating führt. Daher erhält die Tian Chang-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.