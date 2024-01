Tian Chang Aktie: Wann tut sich was?

Die Analyse der Stimmungs- und Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Ebenso gab es keine wesentliche Veränderung in der Diskussionsintensität über das Unternehmen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tian Chang liegt derzeit bei 3,85 Euro, was 91 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 43 Euro. Auf Basis des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.

Die Anlegerstimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, ohne eine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird die Anlegerstimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.

In den letzten 12 Monaten erzielte Tian Chang eine Performance von 30,74 Prozent, was einer Outperformance von +26,04 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Entwicklung in der "Chemikalien"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite um 26,04 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.