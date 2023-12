Tian Chang Aktie: Hammer-Nachricht!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu bewerten. Im Falle von Tian Chang beträgt das aktuelle KGV 3. Vergleichbare Unternehmen in der Chemikalienbranche haben im Durchschnitt ein KGV von 5. Tian Chang wird daher aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Tian Chang im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,13 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien" übertrifft Tian Chang den Durchschnitt um 12,31 Prozent, der bei -7,18 Prozent liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien in der Chemikalienbranche beträgt ebenfalls -7,18 Prozent, und Tian Chang liegt aktuell um 12,31 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".

Die Dividendenrendite für Tian Chang beträgt 5,19 Prozent, was 1,62 Prozent über dem Mittelwert von 3,58 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Tian Chang von Analysten die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 0,42 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,49 HKD um +16,67 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. In den vergangenen 50 Tagen ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,42 HKD, was einer Abweichung von +16,67 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.