Tian AN Australia Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Weitere Suchergebnisse zu "Neste":

Bei Tian An Australia gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine deutliche Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Auch hier wird das Kriterium mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Tian An Australia daher für diese Stufe eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Für Tian An Australia liegt der RSI bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird auch hier eine Bewertung als "Neutral" vergeben. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 54, was ebenfalls als Anzeichen für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt, und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Tian An Australia von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung "Neutral". Insgesamt führt die Messung der Anleger-Stimmung zu einer "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Tian An Australia inzwischen -12,5 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -22,22 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.