Tian AN Australia Aktie: Das ist ein Knall!

Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf zu beurteilen. Für die Tian An Australia-Aktie zeigt der RSI einen Wert von 100, was auf eine Überkaufung hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch die RSI25, die die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, weist mit einem Wert von 100 auf eine Überkaufung hin und erhält daher ebenfalls die Einstufung "Schlecht". Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine Einstufung von "Schlecht".

Die Betrachtung des Sentiments und des Buzz um die Tian An Australia-Aktie über einen längeren Zeitraum zeigt eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Tian An Australia in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Tian An Australia-Aktie aktuell bei 0,27 AUD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt -9,09 Prozent und führt somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal. Insgesamt ergibt sich für die technische Analyse eine Einstufung von "Schlecht".

Die Auswertung der Anleger-Stimmung in sozialen Medien ergab in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutrale Bewertungen, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Tian An Australia-Aktie eine überwiegend negative Beurteilung sowohl aus technischer Sicht als auch hinsichtlich des Anleger-Sentiments.