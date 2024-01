Tian AN Australia Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Tian An Australia-Aktie beträgt aktuell 50, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 100, was bedeutet, dass Tian An Australia hier überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die Tian An Australia-Aktie mit einem Kurs von 0,21 AUD aktuell -8,7 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -22,22 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Bei der Betrachtung der Stimmung und des Buzz in Bezug auf die Aktie auf sozialen Plattformen wird festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Aus diesem Grund erhält die Aktie die Einstufung "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

Zusätzlich ergibt die Analyse des langfristigen Stimmungsbildes, basierend auf der Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und der Änderung der Stimmung, eine "Neutral"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung für Tian An Australia zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs, der technischen Faktoren und der Stimmung, dass die Aktie von Tian An Australia aktuell als "Neutral" einzustufen ist.