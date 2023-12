Tian AN Australia Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Tian An Australia Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch gab es keine starken positiven oder negativen Themen rund um Tian An Australia, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso zeigte sich keine signifikante Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Tian An Australia aktuell bei 0,27 AUD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,21 AUD aus dem Handel, was einem Abstand von -22,22 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich eine "Schlecht"-Einstufung, da der GD50 derzeit ein Niveau von 0,24 AUD hat.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Aktuell ist die Tian An Australia mit einem RSI-Wert von 100 überkauft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 54, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Anleger-Sentiment und die technische Analyse insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung der Tian An Australia-Aktie führen.