Tian AN Australia Aktie: Kein Grund zur Sorge!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Tian An Australia in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich ebenfalls nicht verändert. Insgesamt erhält Tian An Australia daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Ebene.

Unsere Analysten haben auch die Stimmung in den sozialen Medien rund um Tian An Australia betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. In den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie auch in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Tian An Australia derzeit um 2,38 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf der Grundlage der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -17,31 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Tian An Australia liegt derzeit bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass die Aktie auf dieser Basis überverkauft ist, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt erhält Tian An Australia daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.