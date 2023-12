Tian AN Australia Aktie: Jetzt knallt es!

Die Analyse der Stimmung und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls durchschnittlich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Tian An Australia wird insgesamt als "Neutral" eingestuft, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Tian An Australia-Aktie derzeit bei 100 liegt, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auf Basis des RSI25 ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 54, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird der RSI daher als "Schlecht" bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Tian An Australia-Aktie liegt aktuell bei 0,27 AUD, während der Aktienkurs bei 0,21 AUD gehandelt wird, was einem Abstand von -22,22 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich eine negative Differenz von -12,5 Prozent, was erneut als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Insgesamt ergibt sich also eine technische Analyse-Einstufung von "Schlecht" für die Tian An Australia-Aktie.