Tian AN Australia Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken unter den Anlegern überwiegend negativ. Das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag rot an, was bedeutet, dass positive Diskussionen fehlten. An einem weiteren Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Die Diskussionen der Anleger konzentrierten sich in letzter Zeit verstärkt auf negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Tian An Australia. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und das Anleger-Sentiment insgesamt als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt in den letzten 7 Tagen 46, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (63,16) zeigt ähnliche Ergebnisse, sodass auch hier die Aktie ein "Neutral"-Rating erhält.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt sich ein neutrales Bild. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung weisen auf eine "Neutral"-Einstufung hin.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tian An Australia bei 0,28 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,24 AUD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung von -14,29 Prozent in Bezug auf den GD200. Ebenso wird der GD50 für die vergangenen 50 Tage mit einem Abstand von -7,69 Prozent als "Schlecht" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtnote von "Schlecht".