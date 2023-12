Tian AN Australia Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die technische Analyse der Tian An Australia-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,27 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,21 AUD lag, was einem Unterschied von -22,22 Prozent entspricht. Auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (0,23 AUD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter, mit einer Abweichung von -8,7 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Tian An Australia zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel überwiegend neutral sind. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis beträgt jeweils 50 und 54,55 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie auch in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Somit ist die Aktie von Tian An Australia aus sentimentaler und buzz-technischer Sicht als "Neutral" einzustufen.