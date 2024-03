TianJin 712 Communication, Broadcasting Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen in Relation zur Gesamtanzahl der Bewegungen setzt. Der RSI der Tianjin 712 Communication & Broadcasting liegt bei 71,6, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 42 für die Tianjin 712 Communication & Broadcasting, was auf eine neutrale Situation hindeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, jedoch waren die Anleger verstärkt in negativen Themen in Bezug auf das Unternehmen Tianjin 712 Communication & Broadcasting engagiert. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" für das Anleger-Sentiment bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Tianjin 712 Communication & Broadcasting in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -12,69 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche und von 7,99 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen Rendite des "Informationstechnologie"-Sektors gezeigt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung bezüglich Tianjin 712 Communication & Broadcasting hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso konnte eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.