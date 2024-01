TianJin 712 Communication, Broadcasting Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "First Capital":

Der Aktienkurs von Tianjin 712 Communication & Broadcasting hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,57 Prozent verzeichnet. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 20,04 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -31,61 Prozent für Tianjin 712 Communication & Broadcasting führt. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 14 Prozent im letzten Jahr, wobei Tianjin 712 Communication & Broadcasting 25,57 Prozent unter diesem Wert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die trendfolgenden Indikatoren für Tianjin 712 Communication & Broadcasting eine "Neutral"-Bewertung erhalten. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 29,16 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 30,58 CNH liegt, was einer Abweichung von +4,87 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 29,5 CNH liegt nahe dem letzten Schlusskurs (+3,66 Prozent Abweichung). Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie von Tianjin 712 Communication & Broadcasting. Der RSI7 liegt bei 64,52 und der RSI25 bei 51,15, was zu einem Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz erhält die Aktie ein "Gut"-Rating, da sich die Stimmungslage der Anleger verbessert hat und das Unternehmen zunehmende Aufmerksamkeit erfahren hat. Die Diskussionsintensität zeigt, dass das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit als üblich erhalten hat, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Tianjin 712 Communication & Broadcasting insgesamt ein "Gut"-Rating.