TianJin 712 Communication, Broadcasting Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Der Aktienkurs von Tianjin 712 Communication & Broadcasting hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -29,42 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt die Rendite damit um 14,33 Prozent unter dem Durchschnitt (-15,09 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt -9,84 Prozent, wobei Tianjin 712 Communication & Broadcasting aktuell 19,58 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Tianjin 712 Communication & Broadcasting derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes beträgt 28,51 CNH, während der Kurs der Aktie (28 CNH) um -1,79 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 28,87 CNH führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung als "Neutral".

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation dominierend war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Tianjin 712 Communication & Broadcasting gesprochen. Basierend auf dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Tianjin 712 Communication & Broadcasting in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.