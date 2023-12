TianJin 712 Communication, Broadcasting Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von Tianjin 712 Communication & Broadcasting liegt bei 70,02, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Der RSI25 beträgt 52,89, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Tianjin 712 Communication & Broadcasting veröffentlicht. Dies und die positiven Themen rund um das Unternehmen führen zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Tianjin 712 Communication & Broadcasting mit einer Rendite von -29,81 Prozent mehr als 42 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche liegt die Rendite mit 47,16 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden nicht nur durch Analysen von Bankhäusern, sondern auch durch das Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bestimmt. Bei Tianjin 712 Communication & Broadcasting zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für das Unternehmen blieb in diesem Zeitraum unverändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Tianjin 712 Communication & Broadcasting bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".