TianJin 712 Communication, Broadcasting Aktie: Geht es jetzt los?

Die technische Analyse der Tianjin 712 Communication & Broadcasting-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 29,08 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 29,25 CNH weicht somit um +0,58 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 29,72 CNH liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -1,58 Prozent entspricht und damit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Aktie in den letzten Monaten eine erhöhte Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung hat ebenfalls positiv zugenommen, was zu einer insgesamt "Guten" Einschätzung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Tianjin 712 Communication & Broadcasting-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -11,57 Prozent erzielt, was 24,04 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt 18,85 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 30,42 Prozent unter diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tianjin 712 Communication & Broadcasting-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Analyse des RSI über 25 Handelstage ergibt jedoch eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt ergibt die technische Analyse der Tianjin 712 Communication & Broadcasting-Aktie damit ein gemischtes Bild mit neutralen und schlechten Bewertungen.