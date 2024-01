TiNDLE Chicken debütiert in der Schweiz bei Coop-Supermärkten

Basel, Schweiz (ots/PRNewswire) -Pünktlich zur jährlichen Veganuary-Challenge führt die globale Lebensmittelmarke TiNDLE ihre beliebten pflanzlichen Hühnchenprodukte in der Schweiz einDiesen Monat feiert TiNDLE Foods (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4063589-1&h=1159722099&u=https%3A%2F%2Ftindle.com%2Fch-de%2F&a=TiNDLE+Foods) das Einzelhandelsdebüt von TiNDLE Chicken in der Schweiz, exklusiv erhältlich in 440 Coop-Supermärkten (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4063589-1&h=1332887358&u=https%3A%2F%2Fwww.coop.ch%2Fde%2Funternehmen%2Fueber-uns.html&a=Coop-Superm%C3%A4rkten) im ganzen Land. Zum ersten Mal wird TiNDLE Chicken in der Schweiz verkauft, und die beliebte pflanzliche Marke bietet einige ihrer begehrtesten Produkte in den Coop-Filialen und über ihre Online-Lieferplattform an, darunter TiNDLE Burger, knusprige Filets, Nuggets und Wings.Die Coop-Gruppe, in der ganzen Schweiz bekannt für ihre lange Tradition qualitativ hochwertiger Produkte und herausragender Einkaufserlebnisse, betreibt die größten Supermarktketten des Landes. Sie engagiert sich zudem für langfristige Nachhaltigkeitsziele und hat einen umfassenden Nachhaltigkeitsplan (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4063589-1&h=2819008739&u=https%3A%2F%2Fwww.taten-statt-worte.ch%2Fde.html&a=umfassenden+Nachhaltigkeitsplan) vorgestellt, der 'für Mensch, Tier und Natur' entwickelt wurde. Dieser Plan beinhaltet konkrete Maßnahmen zur Verringerung des ökologischen Fußabdrucks bis zum Jahr 2026 und umfasst auch einen Schwerpunkt auf 'nachhaltige Sortimente', der auf umweltfreundliche Produkte in ihrem vielfältigen Lebensmittelangebot in den Einzelhandelsgeschäften und Online-Diensten abzielt.Coop hat ebenfalls einen eigenen Bericht veröffentlicht, der die Nachfrage nach pflanzlichen Lebensmitteln aufzeigt. Es wurde festgestellt, dass im Jahr 2023 63 % der Menschen in der Schweiz ihren Fleischkonsum aktiv reduzierten (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4063589-1&h=3301973637&u=https%3A%2F%2Fvegconomist.com%2Fmarket-and-trends%2Fcoop-switzerland-reports-252-growth-of-vegan-burgers-and-350-growth-of-alt-meat%2F&a=63+%25+der+Menschen+in+der+Schweiz+ihren+Fleischkonsum+aktiv+reduzierten). Zudem stieg die Nachfrage nach Fleischersatzprodukten um 350 % im Vergleich zur letzten Erhebung im Jahr 2019. Der Start von TiNDLE Chicken bei Coop fällt passend mit dem Veganuary zusammen, einer jährlichen Initiative, die darauf abzielt, Verbraucher zu einer pflanzlichen Ernährung im Januar zu ermutigen – vor allem gerichtet an Nicht-Veganer und Flexitarier, die nachhaltige Ernährungsgewohnheiten entwickeln möchten."Die Einführung von TiNDLE auf dem Schweizer Markt ist für uns ein wichtiger Schritt, da das Land führend in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz ist - mit langfristigen Zielen zur Reduzierung von CO2-Emissionen", erklärt Marc Sohier, Senior Vice President of Business Development bei TiNDLE Foods."Wir beobachten den Markt genau und verfolgen, welche neuen Trends und vegane Produkte entwickelt werden. Die Chicken-Ersatzprodukte von TiNDLE sind innovativ, treffen der Nerv der Zeit und sind die ideale Ergänzung unseres Sortiments an veganen Produkten," meint Martin Stutz, Product Purchasing Manager für vegane und vegetarische Alternativen bei Coop.Die Palette der pflanzlichen TiNDLE-Einzelhandelsprodukte entstand in Kooperation mit dem weltklasse F&E-Team der Firma und erfahrenen Köchen aus Europa, Asien und den USA. Ziel war es, ein gehobenes, restaurantqualitätsähnliches kulinarisches Erlebnis in die Küchen zu Hause zu bringen. Ähnlich wie die in Restaurants angebotenen TiNDLE-Produkte, überzeugen auch die Einzelhandelsprodukte für den häuslichen Gebrauch durch ihren einzigartigen Geschmack und ihre besondere Textur, hergestellt aus einfachen, nicht gentechnisch veränderten Zutaten. Sie sind zudem eine wertvolle Protein- und Ballaststoffquelle mit 17 g Protein und 8 g Ballaststoffen pro 100 g TiNDLE Chicken.Das Produktsortiment, verfügbar in Coop-Filialen und über deren Online-Shop, beinhaltet:- TiNDLE Burger: Saftige und zarte panierte Hühnchenpatties, die in unter fünf Minuten in ein beeindruckendes Gericht verwandelt werden können, ideal für Ihre liebsten Burgerkreationen oder als Basis für Hühnchen-Parmesan oder Hühnchen Mailänder Art.- TiNDLE Crispy Fillets: Einfach und schnell zubereitbar, überzeugen diese knusprigen Filets mit intensivem Hühnchengeschmack – perfekt pur mit Ihrer Lieblings-Dip-Sauce oder als ideale Ergänzung in Wraps oder Tacos.- TiNDLE Nuggets: Praktische und mundgerechte Nuggets, die pur ein Genuss sind oder als vielseitige Basis für Gerichte aller Art dienen können, inklusive Pasta, Burritos oder Currys.- TiNDLE Wings: Diese pflanzliche Variante liefert das gleiche Geschmackserlebnis wie beliebte Hühnerflügel und ist pur für knusprigen Genuss oder mit Ihrer bevorzugten Marinade für ein herzhaftes Essen geeignet."Wir sind sehr gespannt auf das Feedback der Schweizer Verbraucher zu TiNDLE Chicken, insbesondere während des Veganuary. Es ist unser Ziel zu demonstrieren, dass die Wahl einer nachhaltigeren Option keinerlei Kompromisse in Qualität und Genuss erfordert", ergänzt Borna Bayat, Chief Marketing Officer bei TiNDLE Foods.Die Markteinführung knüpft an den Erfolg des Debüts von TiNDLE Chicken in Einzelhandelsgeschäften Anfang 2023 an, beginnend mit der EDEKA-Gruppe in Deutschland (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4063589-1&h=1243368768&u=https%3A%2F%2Ftindle.com%2Fde%2Fpress-releases%2Ftindle-erstmalig-im-einzelhandel%2F&a=EDEKA-Gruppe+in+Deutschland), Morrisons in Großbritannien (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4063589-1&h=2096363625&u=https%3A%2F%2Ftindle.com%2Fde%2Fpress-releases%2Ftindle-the-popular-plant-based-chicken-from-next-gen-foods-accelerates-its-grocery-debut-in-the-uk-with-prominent-retailers-and-kicks-off-new-ai-driven-marketing-challenge%2F&a=Morrisons+in+Gro%C3%9Fbritannien) und Giant Eagle sowie ausgewählten regionalen Einzelhändlern in den USA (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4063589-1&h=2203775924&u=https%3A%2F%2Ftindle.com%2Fpress-releases%2Ftindle-chicken-debut-at-giant-eagle-and-fresh-direct%2F&a=Giant+Eagle+sowie+ausgew%C3%A4hlten+regionalen+Einzelh%C3%A4ndlern+in+den+USA). Seitdem hat das Unternehmen die Verbreitung seines Hauptprodukts TiNDLE Chicken stark ausgeweitet, mit Tausenden Vertriebspunkten und Restaurants in ganz Europa.Um mehr über TiNDLE Chicken und dessen Verfügbarkeit in der Schweiz zu erfahren, besuchen Siewww.tindle.com oder folgen Sie der Marke auf Instagram.Über TiNDLE TiNDLE Foods wurde 2020 gegründet und ist ein Food-Tech-Startup, das köstliche, innovative und nachhaltige pflanzliche Lebensmittelmarken entwickelt und vertreibt. Hinter TiNDLE Foods steht ein Team mit ausgewiesener Erfahrung in der pflanzlichen Lebensmitteltechnologie, der globalen Markenentwicklung und der Ausweitung des Vertriebs. Weitere Informationen finden Sie unter www.tindle.comMehr Informationen über TiNDLE Foods: Website |LinkedIn |Instagram | TikTokFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2313876/CH_TiNDLE_Launch_Image_Hi_Res.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4063589-1&h=1072108690&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2313876%2FCH_TiNDLE_Launch_Image_Hi_Res.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2313876%2FCH_TiNDLE_Launch_Image_Hi_Res.jpg)