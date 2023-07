Thyssenkrupp: Das wahre Kursziel bei 9,18 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die Aktie von Thyssenkrupp hat gestern eine Kursentwicklung von -1,03% hingelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen summiert sich das Ergebnis auf -0,83%. Dies lässt vermuten, dass der Markt momentan relativ neutral eingestellt ist.

Doch die Einschätzungen der Bankanalysten sehen anders aus und gehen sogar bis zu einem mittelfristigen Kursziel von 9,18 EUR – ein Potenzial von +28,57%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht nach der jüngsten neutralen Trend-Entwicklung.

So bewerten aktuell vier Analysten die Thyssenkrupp-Aktie als stark kaufenswert. Zwei weitere setzen sie in die Kategorie “Kauf”. Acht Experteneinschätzungen fallen unter “halten” und nur ein Analyst empfiehlt einen Verkauf. Das bedeutet insgesamt eine positive Quote optimistischer Meinungen mit +40%.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,60...