Thyssenkrupp, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Thyssenkrupp-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 6,312 EUR lag, was einem Unterschied von -7,58 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 6,83 EUR entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 6,61 EUR liegt der Schlusskurs mit einem Unterschied von -4,51 Prozent auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis führt. Insgesamt erhält Thyssenkrupp daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber Thyssenkrupp. Obwohl überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden, erlaubt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung als "Gut". Allerdings wurden auch 3 Schlecht-Signale herausgefiltert, wodurch die Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung als "Neutral" erfolgt.

Fundamental betrachtet weist die Thyssenkrupp-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,99 einen vergleichsweise niedrigen Wert auf, was sie auf den ersten Blick als preisgünstig erscheinen lässt. Der Durchschnitt der Vergleichsbranche "Metalle und Bergbau" liegt bei einem KGV von 102, was einen Abstand von 87 Prozent zum KGV von Thyssenkrupp bedeutet. Aufgrund des niedrigeren KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Thyssenkrupp 2,22 % aus, was 3,02 Prozentpunkte weniger als der branchenübliche Durchschnitt von 5,24 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" auf Basis der Dividende.

Insgesamt ergibt sich also eine unterschiedliche Bewertung der Thyssenkrupp-Aktie je nach Analysemethode, wobei die charttechnische Analyse zu einer neutralen Einschätzung führt, die Anleger-Stimmung eher positiv ist und die fundamentale Bewertung aufgrund des niedrigen KGV als günstig ausfällt.