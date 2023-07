Thyssenkrupp Quartalsbilanz: Optimismus trotz Gewinnfall, Aktionärsreaktion & Prognose auf 38% Kurssteigerung

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

In 138 Tagen wird das Thyssenkrupp Unternehmen seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal vorlegen. Analysten erwarten ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal, während der Gewinn voraussichtlich leicht fallen soll. Auf Jahressicht zeigen sich die Prognosen optimistisch mit einem erwarteten Anstieg des Umsatzes und einem stabilen Gewinn.

Die Aktionäre reagieren bereits auf die Schätzungen der Quartalszahlen, was sich in einer positiven Kursentwicklung in den letzten 30 Tagen widerspiegelt.

Analysten geben eine Einschätzung zum Aktienkurs ab und gehen davon aus, dass dieser innerhalb von 12 Monaten auf 9,80 EUR steigen könnte, was einen Gewinn von +38,61% bedeuten würde.